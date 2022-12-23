В Новосибирске наказали бухгалтера, не удерживавшего алименты из зарплаты должника.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске бухгалтер одной из компаний не удерживал алименты из зарплаты должника. Его вычислили и наказали судебные приставы.
Известно, что горе-отец, трудившийся водителем в одной из новосибирских компаний, задолжал ребенку свыше 650 тысяч рублей. Постановление об удержании средств было направлено в фирму, где от работал. Однако выяснилось, что бухгалтер по непонятной причине не удерживал денег из зарплаты алиментщика.
– В связи с чем бухгалтера привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 15 тысяч рублей, – говорится в сообщении УФССП по Новосибирской области.
Теперь алименты на счет ребенка поступают как положено.
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