В Новосибирске в автобусе № 203 агрессивный пассажир подрался с парнем-курьером. Фото: "АСТ-54".

Утром 23 декабря в автобусе № 203 недовольный новосибирец устроил дебош. Он ругался с водителем, пассажирами, а вишенкой на торте стало то, что мужчина полез с кулаками на курьера, который попытался его угомонить. О безобразном поведении сибиряка рассказали очевидцы в соцсети.

– Сначала он пытался занять место кондуктора. Был уверен, что женщина должна ему уступить. На отказ устроил дискуссию в салоне: поругался с водителем. Затем парень-курьер заступился за кондуктора, а неадекватный пассажир на него кинулся, – рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».

Саму драку на видео снять не успели. По словам новосибирцев, агрессора кое-как выпроводили из салона общими усилиями.

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