В Новосибирском ЗАГСе назвали список самых красивых дат для свадеб на 2023 год

На 2023 год выпадает 16 красивых дат для свадеб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский ЗАГС составил список из самых красивых дат для свадеб на 2023 год. Те, кто верит в нумерологию или просто хочет видеть гармоничные числа в свидетельстве о браке, могут подать заявление на эти дни уже сейчас.

— В 2023 году самая красивая, еще и самая энергетически сильная дата выпадает на 23 февраля. У этой даты есть все шансы стать главной свадебной датой следующего года. В декабре лидирует 23.12.2023. Третий месяц — март — тоже будет богат на красивые сочетания чисел: 02.03.2023 (четверг), 03.03.2023 (пятница), 23.03.2023 (четверг). В мае 05.05.2023 (пятница), 23.05.2023 (вторник) обязаны быть счастливыми днями, — сообщили в ЗАГСе.

На лето приходится пик свадебного сезона, и в этих месяцах четыре красивые даты: 23.06.2023, 23.08.2023, 07.07.2023 и 08.07.2023 — в честь Дня семьи, любви и верности.

В сентябре две красивые даты — 09.09.2023 и 23.09.23 — выпадают на субботу. В октябре и ноябре таких дат три, но приходятся они на рабочую неделю: 03.10.2023 (вторник), 03.11.2023 (пятница), 23.11.2023 (четверг).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер