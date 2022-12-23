Эпидпорог превышен: в минздраве Новосибирской области пояснили, началась ли эпидемия гриппа и ОРВИ

За последнюю неделю заболевших ОРВИ стало в 1,5 раза больше, чем за предыдущую. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области с каждым днем становится все больше заболевших гриппом и ОРВИ. В минздраве объяснили, можно ли считать это эпидемией.

— Роспотребнадзор не говорил об эпидемии. Но в течение нескольких недель фиксируется повышение порога по ОРВИ. Увеличение практически в половину от нормального значения. Радует, что больше 60% случаев — это легкое течение болезни, — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 12 по 18 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 45793 случаев заболевания ОРВИ. Это на 14536 случаев больше, чем на прошлой неделе. Большая часть заболевших приходится на взрослых и детей от 7 до 14 лет. Гриппом же болеют существенно меньше людей — за неделю их было всего 149 человек.

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