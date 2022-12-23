«Борода по локоть, елка в километр»: стало известно, что предложили Деды Морозы на Всероссийском съезде волшебников в Новосибирске

Волшебники со всей России решили дарить подарки даже негодным детям Фото: Никита МАНЬКО

Около 50 Дедов Морозов со всей страны приехали в Новосибирск – Новогоднюю столицу России. Сотни детей с родителями встречали два автобуса с дедушками и водили огромный хоровод у кинотеатра имени Маяковского. Открыл съезд волшебников главный Дед Мороз из Великого Устюга по видеосвязи:

- Здравствуйте дорогие коллеги, все Деды Морозы Новосибирска! Очень сожалею, что я не мог добраться в Новогоднюю столицу России. Все пути-дороги замело, но вы не отчаивайтесь – я в вас уверен. Вы пройдете замечательным парадом по Новосибирску. Спешу поздравить вас с наступающим Новым 2023 годом. Пусть он принесет вам улыбок лучезарных, – сказал главный Дед Мороз России.

Деды Морозы устроили гигантский хоровод и спектакль для тысячи детей Фото: Никита МАНЬКО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил мандат каждому дедушке, и волшебники принялись голосовать. Главным секретарем стала Снегурочка – одна на всех. На повестке дня оказались традиции и законы Нового года:

- Нужно поставить елку высотой в километр, прямо на площади Ленина, – сказал дедушка в синем кафтане.

Мэр Новосибирска запротестовал: самолеты не смогут сесть в Толмачево, поэтому предложение сняли по техническим причинам. Тогда другой волшебник предложил издать указ, чтобы в каждом помещении ставить елку обязательно до потолка. Но этот закон тоже не приняли.

- Столько Дедов Морозов и у всех разные бороды. Давайте пусть будет у каждого борода по локоть, – предложил другой Дед Мороз.

Волшебники договорились дарить подарки всем детям Фото: Никита МАНЬКО

Предложение носить одинаковые бороды сразу отвергли – как иначе отличить Деда Мороза из Пензы от Деда мороза из Перми? Следующий дедушка заявил идею перенести празднование Нового года на 19:00 часов вечера, чтобы дети ночью спали. Сторонники новогодних традиций отвергли это.

Зато победило предложение дарить подарки каждому ребенку, даже если он себя вел не так хорошо.

- Существует такое поверье, что нужно вести себя хорошо ради подарка. Но по секрету скажу, что подарки получают все, непослушные дети тоже. Подарки загадывают самые разные: от банальных ноутбуков и плашетов до необычных. Девчонки пишут, что женихов желают – приходится исполнять. Подарки и желания исполняются, когда в них веришь, – уверен пензенский Дед Мороз.

Самым популярным у зрителей оказался якутский Дед Мороз Фото: Никита МАНЬКО

Тут волшебники спохватились – в зале одни Деды Морозы, а Снегурочка – одна на всех. Поэтому решили провести в 2023 году Парад Снегурочек в Новосибирске, предложение было принято единогласно

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