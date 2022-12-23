В Толмачево задержали пассажира, курившего в туалете самолета во время полета. Фото: УТ МВД СФО.
В аэропорту Толмачёво транспортные полицейские задержали пассажира, нарушившего правила поведения в самолете. Он попался на том, что курил в туалете на борту, который летел в Новосибирск из Петропавловск-Камчатского. Правоохранителей в аэропорт вызвал командир экипажа.
– 38-летнего мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела. На него составили административный протокол за курение в самолете, – уточнили в УТ МВД СФО.
В транспортной полиции напомнили, что запрет курения на борту – обязательное требование безопасности во время полета. Курильщикам, которые не могут сдерживать тягу и нарушают требования, могу отказать в перевозке.
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