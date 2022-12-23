Потепление до -7 градусов придет в Новосибирск 24 и 25 декабря

В городе станет теплее, но усилится ветер.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на выходных 24 и 25 декабря. Температура повысится, но заодно поднимется сильный ветер.
— 24 декабря температура к утру поднимется до -15...-17 градусов. днем будет -9...-11. 25 декабря такая же температура будет ночью, а днем потеплеет до -5...-7. В выходные будет пасмурно, пройдет небольшой снег. В субботу порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Метель утихнет в воскресенье, скорость ветра будет 4-9 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью 24 декабря похолодает до -20...-25 градусов, но днем уже потеплеет до -6...-11. 25 декабря температура днем поднимется до -3...-8. Ветер не утихнет все выходные: в субботу готовьтесь к порывам до 17 метров в секунду, в воскресенье — до 14 метров в секунду.
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