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НовостиОбщество23 декабря 2022 3:25

Гонки на собаках и частушечные бои устроят в «Березовой роще» Новосибирска на новогодних каникулах

Кроме этого гостей ждут частушечные бои и соревнования лыжников и хоккеистов
Надежда РЫЖКИНА
В парке готовят много интересных соревнований.

В парке готовят много интересных соревнований.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новогодних каникулах в парке «Березовая роща» в Новосибирске проведут праздничную программу. Дзержинскому району выпало представлять Сибирский федеральный округ организаторы готовятся показать самые веселые сибирские забавы.

25 декабря в «Березовой роще» засверкает наряженная елка, к ее открытию придут Деды Морозы на парад. 3 января в парке устроят пятичасовой концерт.

Можно будет побороться за призы в семейных веселых стартах и покататься на оленьих и собачьих упряжках. Также пройдут соревнования юных лыжников «Сибиряк — значит лыжник», показательная тренировка юных хоккеистов команды «Рубин» на открытом льду. А еще можете проверить свои знания истории Сибирского федерального округа. Это будет не просто викторина, а настоящая квест-прогулка, — сообщили в Telegram-канале «Дзержинский район в деталях».

Вторая площадка откроется в ДК им. Чкалова. Там будет шоу «Зажигаем в Сибири», соревнования на знание частушек, мастер-классы по изготовления новогодних игрушек и выставка «Промыслы народов Сибири».

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