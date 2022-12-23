Гонки на собаках и частушечные бои устроят в «Березовой роще» Новосибирска на новогодних каникулах

В парке готовят много интересных соревнований. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новогодних каникулах в парке «Березовая роща» в Новосибирске проведут праздничную программу. Дзержинскому району выпало представлять Сибирский федеральный округ — организаторы готовятся показать самые веселые сибирские забавы.

25 декабря в «Березовой роще» засверкает наряженная елка, к ее открытию придут Деды Морозы на парад. 3 января в парке устроят пятичасовой концерт.

— Можно будет побороться за призы в семейных веселых стартах и покататься на оленьих и собачьих упряжках. Также пройдут соревнования юных лыжников «Сибиряк — значит лыжник», показательная тренировка юных хоккеистов команды «Рубин» на открытом льду. А еще можете проверить свои знания истории Сибирского федерального округа. Это будет не просто викторина, а настоящая квест-прогулка, — сообщили в Telegram-канале «Дзержинский район в деталях».

Вторая площадка откроется в ДК им. Чкалова. Там будет шоу «Зажигаем в Сибири», соревнования на знание частушек, мастер-классы по изготовления новогодних игрушек и выставка «Промыслы народов Сибири».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер