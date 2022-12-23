В Новосибирске перенесли сроки строительства шести школ по концессии

В 2023 году планируют начать строительство шести школ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске перенесли срок строительства шести школ с 2022 на 2023 год. Такое решение приняли министерство образования Новосибирской области совместно с Минпросвещения РФ. Это связано с тем, что проектно-сметная документация до сих пор проходит экспертизу.

— Положительное заключение экспертизы до конца 2022 года ожидается только по школе на ул. Николая Сотникова. По оставшимся объектам — в январе 2023, — сообщили в министерстве образования Новосибирской области.

Школы построят на улицах Виктора Шевелева, Пролетарской, Николая Сотникова и Спортивной. В них будет 1100 мест. Еще две новые школы появятся на улицах Татьяны Снежиной и Большой. Они будут рассчитаны на 550 и 825 мест соответственно. Построят их с применением государственно-частного партнерства. Размер инвестиций — 6,5 миллиардов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер