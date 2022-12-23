Уже по 30: в Новосибирске проезд в общественном транспорте вырастет с 23 декабря

Проезд подорожает и в метро, и в автобусах, троллейбусах и трамваях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 23 декабря в Новосибирске ввели единый тариф для всех видов общественного транспорта. Стоимость проезда увеличилась до 30 рублей.

— Тарифы пересмотрены в связи с большим ростом затрат на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда, капитальный и текущий ремонт, которые входят в себестоимость проезда, — пояснили в Telegram-канале мэрии Новосибирска.

Раньше поездка в метро стоила 27 рублей, в автобусе — 26 рублей, в трамвае и троллейбусе — 25 рублей. В мэрии подчеркнули, что это было дешевле, чем в других сибирских городах, где стоимость проезда в троллейбусе и трамвае начиналась от 28 рублей.

Напомним, раньше повысить тарифы в метро планировали с 15 декабря.

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