Пробки в 7 баллов сковали улицы Новосибирска утром 23 декабря 2022 . Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 23 декабря Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Также на улицах города произошло сразу несколько аварий. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», не проехать сегодня.

Затруднено движение по улицам Широкой, Станционной, площади Труда, там произошла авария. Не проехать по Ватутина, Станиславского и Котовского. Заторы на Титова, тут ДТП, Троллейной, Немировича-Данченко, там также произошла авария, и Сибиряков-Гвардейцев. Пробки на улицах Блюхера, Петухова, проспекте Карла Маркса и на Октябрьском мосту. Движение по Советскому шоссе тоже затруднено.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Кирова, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Красному проспекту тоже затруднено.

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