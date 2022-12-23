Водитель «Субару» погиб в страшном столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

Ночью 23 декабря в Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, а трое получили травмы. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– Около 2:05 мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Subaru Legacy, ехал по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в Новосибирск. На 1144 км трассы по неустановленным обстоятельствам выехал на встречку. Там столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом, под управлением мужчины 1977 года рождения, – уточнили в Госавтоинспекции по региону.

В аварии погиб водитель «Субару». Скончался до приезда скорой. Трое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в Барабинскую ЦРБ. Личности пострадавших устанавливают. На месте аварии работает полиция.

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