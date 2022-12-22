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НовостиОбщество22 декабря 2022 19:55

В Новосибирске улицу Широкую перекроют из-за строительства четвертого моста

Об этом сообщили в мэрии города
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске улицу Широкую планируют перекрыть из-за строительства четвертого моста.

В Новосибирске улицу Широкую планируют перекрыть из-за строительства четвертого моста.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске улицу Широкую планируют перекрыть из-за строительства четвертого моста. Об этом сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии города.

— Ввести с 25 января по 4 февраля 2023 временное прекращение движения транспортных средств по улице Широкой от площади Труда до улицы Троллейной, обеспечив объезд по улице Станционной, Бетонной, Титова, Котовского, Станиславского, — сообщается в постановлении.

Действовать ограничения будут в ночное время с 23:00 до 5:00.

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