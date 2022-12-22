Новосибирца оштрафовали на 100 тысяч за нелегальную покупку черной икры для дальнейшей продажи

Мужчине назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирца оштрафовали на 100 тысяч рублей за нелегальную покупку черной икры амурского осетра. Приобретал мужчина баночки с икрой для дальнейшей перепродажи.

— 7 августа 2022 года мужчина, не имея лицензионно-разрешительных документов, приобрел 20 пластиковых контейнеров с черной икрой амурского осетра общей массой 10 килограммов для дальнейшего сбыта. Вскоре мужчину задержали, а нелегальную продукцию изъяли, — пояснили в региональной прокуратуре.

Кировский районный суд назначил мужчине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.

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