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НовостиОбщество22 декабря 2022 16:59

Жители улицы Костычева в Новосибирске на двое суток остались без отопления

Тепла в домах не было с 20 декабря
Надежда КАСЬЯНОВА
Отопления не было двое суток.

Отопления не было двое суток.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители улицы Костычева в Новосибирске на двое суток остались без тепла. По словам местных, отопление отключили ночью во вторник, 20 декабря.

— Отключение каждый раз продляют. Обещали вчера дать, сегодня утром, теперь вечером, — пожаловалась КП-Новосибирск местная жительница.

Судя по данным муниципального портала Новосибирска, отключение было не аварийным, а плановым. Постоянный перенос коммунальщики никак местным не объяснили. Жители улицы Костычева уже думали, что и сегодня вечером отопление не дадут. Однако вечером тепло по трубам пустили, и дома начали постепенно прогреваться.

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