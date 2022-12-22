Воды в селе нет около двух недель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители села Сосновка под Новосибирском пожаловались на отсутствие воды. По словам местных, ее нет уже две недели. Кроме того, постоянные перебои с водой для жителей поселка нормальное явление.

— Старая система уже. Хотя водопровод заменили по селу, но бывает вот морозы или еще что-то и отключают, — рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц.

В поселке три водонапорные башни и водопровод закольцован. Однако отключения все же случаются и получается так, что у одних есть вода, у других нет, у третьих же из-под крана бежит слабый ручеек. Некоторые жители, которым надоели постоянные перебои, даже пробурили собственные скважины.

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