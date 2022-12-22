Новосибирские аптеки будут закупать аналоги исчезнувших с прилавков детских жаропонижающих

В Новосибирской области аптеки будут закупать аналоги исчезнувших с прилавков детских жаропонижающих «Нурофен» и «Панадол». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области аптеки будут закупать аналоги исчезнувших с прилавков детских жаропонижающих «Нурофен» и «Панадол». Оба лекарства производят за границей, и сейчас поставщик сократил их поставки в Россию.

— Чтобы не допустить дефицита детских жаропонижающих средств, аптечные сети региона увеличили объёмы закупок аналогов указанных импортных препаратов — «Парацетамол» и «Ибупрофен» и другие, — написала в своем телеграм-канале детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что, судя по данным сервиса lekvapteke, импортные препараты закончились еще не во всех аптеках.

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