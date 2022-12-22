В Новосибирске создадут общественный совет по сохранению духовно-нравственных ценностей

На собрании присутствовали представители Первого театра, которые оказались в центре скандала из-за постановки. Фото: Первый театр

В Новосибирске создадут общественный совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К такому решению совместно пришли власти, общественники и деятели культуры на собрании в молодежной библиотеке.

— За последнее время, да и не только, было уже достаточно случаев, когда возникали конфликты у деятелей культуры и разных общественных организаций. Споры возникали вокруг разных мероприятий, проводимых в Новосибирске. Поэтому сегодня представили разных сфер собрались вместе, чтобы выработать какой-то алгоритм работы по таким вопросам, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Костин член координационного совета регионального общественного военно-патриотического движения «Защитник». — В итоге, пришли к решению создать Общественный совет, который будет заниматься решением таких споров, и решать, что действительно выходит за рамки, а что нет.

Предполагается, что входить в совет также будут представители обеих сторон. Решение о его формировании примет рабочая группа. В нее, кстати, уже вошли представители лофт-парка «Подземка» и Совета отцов Новосибирской области, между которыми накануне случился конфликт из-за двух концертов.

— Пока что хартию о создании этого совета подписали около 20 организаций, но мы надеемся, что в дальнейшем их станет больше. Наша цель — чтобы этот совет сформировался из тех представителей, которых выберут сами новосибирцы. Чтобы там были и представители разного рода общественных организаций, и культурных пространств, чтобы мнение могли высказывать все, — пояснил Михаил.

Помимо прочих, на собрании в библиотеке присутствовали представители «Первого театра», недавно оказавшегося в центре скандала из-за постановки с «усатой принцессой», представители областного минкульта и прокуратуры.

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