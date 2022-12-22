«Увидел торчащую руку»: в Новосибирске таксист спас парня, упавшего в открытый люк на дороге

В Первомайском районе Новосибирска на улице Героев Революции парень упал в открытый люк. Фото: "АСТ-54"

В Первомайском районе Новосибирска на улице Героев Революции парень упал в открытый люк. ЧП случилось в среду, 21 декабря, о произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Молодой человек шёл домой по аллее вдоль «китайской стены», и провалился в открытый люк. Проезжающий мимо таксист увидел руку, торчащую из-под земли, остановился и помог вылезти парню. Я тоже помогала, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54». — Молодой человек сначала подавал признаки жизни, но через несколько минут началась рвота и хрипы, он перестал дышать. Пока таксист вызывал «скорую», я разговаривала с парнем, он даже на пальцах показал, что ему 35 лет. Кричу: «Дыши, дыши, живи дружок! », но он просто перестал дышать. Таксист начал делать ему массаж сердца и вернул парня с того света.

Пострадавшего парня его спасатели передали скорой помощи. Девушка планирует навестить его в больнице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер