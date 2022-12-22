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НовостиОбщество22 декабря 2022 15:21

В Новосибирске Деды Морозы со всей страны устроили хоровод вокруг елки у оперного

Дедушки приехали в Сибирь на первый Всероссийский съезд Дедов Морозов
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске прошел первый Всероссийский съезд Дедов Морозов.

В Новосибирске прошел первый Всероссийский съезд Дедов Морозов.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске прошел первый Всероссийский съезд Дедов Морозов. В Новогоднюю столицу России съехались Дедушки со всей страны.

Они прошли шествием от кинотеатра Маяковского до театрального сквера. А потом устроили настоящее представление с хороводом вокруг главной городской елки.

В Новосибирске столь необычные гости пробудут до 25 декабря. За это время они откроют резиденцию Деда Мороза в городском зоопарке, дадут стар новогодним программам в районах и протестируют самый длинный в России каток на Михайловской набережной.

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