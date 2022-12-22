«Это к счастью!»: в Новосибирске на аллее прохожие заметили зайца-беляка. Фото: "Подслушано Кольцово (Новосибирск)"

В Новосибирске на аллее заметили белоснежного зайца. Ушастый практически слился со снегом. Однако прохожим удалось запечатлеть лесного гостя.

– На улице Рассветной у дома 10 по аллее заяц бегает, – написали новосибирцы в паблике «Подслушано Кольцово (Новосибирск)».

Новосибирцев умилил заяц-беляк. Они уверены, увидеть лесного гостя, да еще и в преддверии Нового года – хорошая примета.

– Это к счастью! – написали новосибирцы в комментариях.

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