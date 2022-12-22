«Сначала пнули машину, потом на него кинулись»: в Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на курьера

Дебоширы стали крушить машину курьера. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске двое пьяных прохожих напали на курьера «СберМаркета». Инцидент случился вечером в среду, 21 декабря в микрорайоне Родники, около дома на улице Михаила Немыткина, 5.

— 19-летний парень-курьер ехал по проезжей части во дворе. В это время по обочине шли двое пьяных мужчин. Курьер притормозил и стал ехать медленно, мало ли что. И тут один из прохожих внезапно пнул машину. Парень остановился, спросил, зачем он это сделал, и вышел осмотреть машину. Тогда они начали на него кидаться, курьер стал убегать от них, бегал вокруг машины. Они в это время крушили авто: сломали 2 зеркала и дверь, — рассказали КП-Новосибирск знакомые пострадавшего курьера.

Очевидцы, услышав крики, вызвали полицию, но на месте дебоширов задержать не удалось. Курьер, чье авто они успели покорежить, написал заявление.

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