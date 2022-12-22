В Бердске нашли участок земли для нового кладбища

Покупка нового участка для кладбища займет около 2 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэрия Бердска планирует приобрести земельный участок для нового кладбища. Речь идет о 22 гектарах, которые сейчас являются территорий Совхозного сельсовета Искитимского района. С Бердском участок граничит по полевой дороге.

Сейчас городское кладбище занимает территорию в 54 гектара. Существует оно более 50 лет, и земля постепенно заканчивается. Скоро людей негде будет хоронить. Однако приобретение нового участка сможет решить вопрос с захоронением еще на четверть века.

Как сообщает сайт Бердск-Онлайн, депутаты Совета депутатов Бердска согласились на включение в границы городского округа необходимого земельного участка с кадастровым номером 54:07:047401:1085. Это решение будет направлено губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Покупка земельного участка небыстрое дело. По оценке руководителя управления градостроительства, новый участок присоединиться к территории Бердска не менее, чем через 2 года.

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