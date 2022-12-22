Один с рогами, другой – с гармошкой: топ-10 фотографий с шествия Дедов Морозов в Новосибирске

Публикуем фотографии с шествия Дедов Морозов.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Деды Морозы приехали без Снегурочек. Наш корреспондент Анна Пашагина решила их заменить.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске 22 декабря состоялось шествие Дедов Морозов. Десятки волшебников собрались в столице Сибири, чтобы порадовать горожан. Интересно, что с ними не приехали их внучки Снегурочки.
Старцы съехались со всех уголков России.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Деды Морозы прибыли со всех уголков России. Абакан, Пермь, Горно-Алтайск, Якутск и другие города соединились в новогодней столице.
Чысхаан - якутский Дед Мороз.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Одним из первых в Новосибирск приехал Чысхаан – якутский Дед Мороз. Его встретили жители Первомайского района утром 22 декабря. Резиденция волшебника находится в самом холодном месте Земли – Оймяконе.
Человек-праздник их Салихарда.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
- Я Йорака, я – человек-праздник, отвечаю за все праздники, которые проходят в Ямало-Ненецком автономном округе. Приехал из Салехарда. Наш город – единственный в мире, который разделяет вечная мерзлота, - рассказал КП-Новосибирск еще один гость столицы.
У каждого Деда Мороза своя фишка.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Каждый старец – индивидуален. К примеру, у Чысхана были бычьи рога, у Йорака – бубен. Кто-то из Дедов Морозов взял с собой гармошку. Ну, чтобы идти было не скучно и с песней.
Волшебники прошли от кинотеатра Маяковского до главной площади города.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Шествие новогодних старцев началось от кинотеатра имени Маяковского. Деды Морозы и новосибирцы выстроились в одну шеренгу и прошли по улицам города. Они прошагали по Красному проспекту, заглянули в Первомайский сквер, а конечной точкой стала площадь Ленина.
За новогодними волшебниками следовала толпа горожан.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
За волшебниками следовала толпа новосибирцев. Каждый норовил сфотографироваться с Морозами или просто поймать с ними кадр.
Деды Морозы выстроились на сцене.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
На площади Ленина Деды Морозы выстроились на сцене. Для них там подготовили праздничный концерт.
На улице похолодало.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вместе с праздничным настроением гости привезли с собой морозы. К вечеру на улицах города похолодало до -16, и подул северный ветер.
Перед новосибирцами выступали танцевальные коллективы.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Перед новосибирцами и Дедами Морозами выступали танцевальные коллективы. После них с торжественной речью выступил мэр города и главный Дед Мороз.
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