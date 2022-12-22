Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство ледовой арены

Мэрия продлила разрешение на строительство ЛДС. Фото: правительство НСО

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство нового ЛДС по улице Немировича-Данченко. Соответствующий документ появился на муниципальном портале.

Согласно документу, новое разрешение действительно до 30 июня 2023 года. Срок старого же выходил на полтора месяца раньше – в середине мая будущего года.

Напомним, что основные работы на арене должны завершить до конца 2022 года. Однако, по словам губернатора Травникова, если там будут проводить какие-либо спортивные мероприятия, то пока без зрителей. Причиной тому стали трудности с доставкой оборудования по безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер