Мэр Новосибирска открыл первый Всероссийский съезд Дедов Морозов

В Новосибирске открыли Всероссийский съезд Дедов Морозов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть открыл первый Всероссийский съезд Дедов Морозов. Он выступил с торжественной речью перед горожанами на площади Ленина.

- Мы в этом году по-особенному украсили город. Во всех районах зажглись елки, ярко засверкал центр Новосибирска. Видите, какая нарядная елка! – сказал перед толпой Анатолий Локоть, мэр города.

Как отметил градоначальник, в следующем году в Новосибирске планируют провести съезд Снегурочек.

Напомним, что 22 декабря в Новосибирск приехал якутский волшебник Чысхаан. Он прибыл на станцию «Первомайская».

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