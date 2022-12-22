Мэр Новосибирска открыл первый Всероссийский съезд Дедов Морозов

В Новосибирске открыли Всероссийский съезд Дедов Морозов.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть открыл первый Всероссийский съезд Дедов Морозов. Он выступил с торжественной речью перед горожанами на площади Ленина.
- Мы в этом году по-особенному украсили город. Во всех районах зажглись елки, ярко засверкал центр Новосибирска. Видите, какая нарядная елка! – сказал перед толпой Анатолий Локоть, мэр города.
Как отметил градоначальник, в следующем году в Новосибирске планируют провести съезд Снегурочек.
Напомним, что 22 декабря в Новосибирск приехал якутский волшебник Чысхаан. Он прибыл на станцию «Первомайская».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер