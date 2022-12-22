«Ради двух недель погубили дерево»: новосибирцев возмутила живая елка в ТЦ «Эдем»

Новосибирцы снова обсуждают установленную в ТЦ «Эдем» в Академгородке живую елку. Фото: Катерина Любченко

Новосибирцы снова обсуждают установленную в ТЦ «Эдем» в Академгородке живую елку. Такой традиции в торговом центре следуют уже седьмой год, и каждый раз общественность делится на два лагеря. Одни люди радуются ощущению праздника, которое создает настоящая ель, а другие осуждают руководителей ТЦ за причинение вреда природе.

— Зачем ради пары недель губить то, что росло годами? Искусственную нельзя поставить?

— Она, конечно, красивая, но и искусственная не хуже. Потрогать и понюхать все равно ни одну нельзя будет. Только настоящую срубили.

— Эту елку специально вырастили, чтобы потом срубить. И в отличие от пластиковой искусственной — она не нанесет никакого вреда экологии.

— Хорошая, красивая елка, которая повысит настроение сотням людей, — пишут новосибирцы в паблике Вконтакте «Щ, Академ и окрестности».

В прошлом году подрядчик, который сотрудничает с ТЦ, рассказывал КП-Новосибирск о том, что в лесу никто елки для Нового года не вырубает. В прошлом году в ТЦ выставили елку, которая росла на участке одного из домов. И все новогодние елки, которые идут на продажу — это макушки уже срубленных по госзаданию больших деревьев, заготовляемых на брус, дрова, бумагу.

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