«Ради двух недель погубили дерево»: новосибирцев возмутила живая елка в ТЦ «Эдем»

Новосибирцы снова обсуждают установленную в ТЦ «Эдем» в Академгородке живую елку. Фото: Катерина Любченко
Новосибирцы снова обсуждают установленную в ТЦ «Эдем» в Академгородке живую елку. Такой традиции в торговом центре следуют уже седьмой год, и каждый раз общественность делится на два лагеря. Одни люди радуются ощущению праздника, которое создает настоящая ель, а другие осуждают руководителей ТЦ за причинение вреда природе.
— Зачем ради пары недель губить то, что росло годами? Искусственную нельзя поставить?
— Она, конечно, красивая, но и искусственная не хуже. Потрогать и понюхать все равно ни одну нельзя будет. Только настоящую срубили.
— Эту елку специально вырастили, чтобы потом срубить. И в отличие от пластиковой искусственной — она не нанесет никакого вреда экологии.
— Хорошая, красивая елка, которая повысит настроение сотням людей, — пишут новосибирцы в паблике Вконтакте «Щ, Академ и окрестности».
В прошлом году подрядчик, который сотрудничает с ТЦ, рассказывал КП-Новосибирск о том, что в лесу никто елки для Нового года не вырубает. В прошлом году в ТЦ выставили елку, которая росла на участке одного из домов. И все новогодние елки, которые идут на продажу — это макушки уже срубленных по госзаданию больших деревьев, заготовляемых на брус, дрова, бумагу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Установщики живой ели в ТЦ «Эдем» ответили на возмущения новосибирских защитников природы
Подрядчики сообщили, что не рубят елки в лесу (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер