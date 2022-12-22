Омбудсмен Болтенко взяла на контроль ДТП с рейсовым автобусом, столкнувшимся с грузовиком под Новосибирском

Болтенко взяла ситуацию с ДТП на контроль. Фото: ГИБДД по НСО

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком, произошедшее в Искитимском районе утром 22 декабря.

— Пятерым ребятишкам оказана медицинская помощь, два ребенка пока остаются в больнице, у одного из них состояние средней степени тяжести, у другого — легкой степени. Следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. Держу ситуацию на контроле, — рассказала Болтенко в телеграм-канале.

Напомним, что по сообщению Госавтоинспекции водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с «КАМАЗом». От удара автобус вынесло в кювет. В автобусе ехали 27 детей из Оби до Барнаула на соревнование по плаванию.

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