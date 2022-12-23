В Новосибирске суд пожалел молодую мать за езду без прав с наркотиками в машине

Девушку поймали нетрезвой за рулем, но наутро это повторилось Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске молодая нарушительница чуть не попала в тюрьму за нетрезвую езду. Подробности приговора рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Вечером 26 апреля 2022 года сотрудники ДПС остановили 33-летнюю девушку за рулем Honda Fit с признаками опьянения, она отказалась от медосвидетельствования. Затем ранним утром 11 мая история повторилась. Наутро 12 мая водитель вновь села за руль нетрезвой, и была задержана. Последний эпизод произошел 4 июня 2022 года – тогда полицейские нашли в машине почти грамм синтетических наркотиков.

- В 2021 году водитель была повторно судима за нетрезвую езду и получила 20 часов обязательных работ, а также была лишена водительских прав на три года. В полиции возбудили четыре уголовных дела за повторное управление ТС в нетрезвом состоянии и хранение наркотиков. Подсудимая признала вину, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Подсудимая одна воспитывает маленького ребенка, имеет высшее образование и неофициально работает бухгалтером.

- По совокупности преступлений суд назначил ей 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года и 6 месяцев. Приговор в силу не вступил, скорее всего, будем обжаловать мягкость назначенного наказания, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Ленинского района.

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