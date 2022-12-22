В Новосибирске избирают меру пресечения главе ОБЭП Центрального района Умерову

Александру Умерову избирают меру пресечения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном районном суде Новосибирска началось заседание об избрании меры пресечения начальнику отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Отдела полиции № 1 «Центральный» УМВД по Новосибирску.

Александра Умерова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». По информации источников КП-Новосибирск, деньги майор получил от представителей игорного бизнеса.

— Защищают полицейского сразу три адвоката. По ходатайству следователя СК, заседание сделали закрытым. Представителей СМИ из зала попросили удалиться, — передает находящийся в суде корреспондент КП-Новосибирск. — Поддержать задержанного в суд пришли его коллеги-оперативники и отец — бывший начальник Заельцовского отдела милиции полковник в отставке Юрий Умеров.

Итог заседания пока неизвестен.

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