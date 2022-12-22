Загруженность дорог достигла 10 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске вечером 22 декабря 2022 года сковали оба берега. Согласно данным портала 2ГИС, загруженность дорог достигла 10 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам, как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Кошурникова, Чаплыгина, Коммунистическая, Советская, Красный проспект, Орджоникидзе, Ядринцевская, Фрунзе, Каменская, Гоголя, Залесского, Танковая и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу заторы сковали такие улицы как Котовского, Немировича-Данченко, проезд Энергетиков, Станционная, Ватутина, Большая, Широкая, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Мира, Петухова и Хилокская.

Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега.

Автомобилисты тем временем, стоя в километровых пробках, коротают время за шутками в комментариях 2ГИС.

— Дойти было быстрее.

— Стоим уже 35 минут.

— Надо пересаживаться на метро, — пишут люди.

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