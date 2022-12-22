Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом с детьми, который столкнулся с грузовиком под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.
Число пострадавших в ДТП с автобусом с детьми выросло до 6 человек. Ранее сообщалось, что в больницу доставили 5 несовершеннолетних пассажиров.
– Троих детей осмотрели и отпустили домой. Двоим понадобилась госпитализация. Также госпитализировали женщину из автобуса. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, – сообщили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что дети получили ушибы и порезы.
Напомним, авария произошла на Чуйском тракте. Водитель рейсового автобуса «Тогучин-Барнаул» не справился с управлением, выехал на встречку. Там столкнулся с грузовиком. В случившемся разбираются следователи и прокуроры.
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