Мэрия Новосибирска не смогла добиться сноса пристройки к «ГУМу» на площади Маркса

Мэрии не удалось доказать, что пристройка является незаконной и несет угрозу безопасности людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд с иском о признании незаконной пристройку к «ГУМу» на площади Маркса. Муниципалитет настаивал, что пристройка, принадлежащая ИП, является объектом капитального строительства, угрожающим безопасности граждан, и его нужно снести. Однако доказательств этому не нашлось.

— Истец утверждает, что строительство спорного объекта осуществлялось ответчиками без соответствующих документов, а именно, без разрешения на строительство. Осуществление строительства объекта в отсутствии проектной документации, без осуществления государственного строительного надзора может свидетельствовать о возможности наличия угрозы жизни и здоровью граждан, — сказано в материалах суда.

Ответчики в лице ООО «ГУМ» и ИП утверждали обратное. По их словам, пристройка является временной и не имеет заглубленного фундамента, а значит не является самостоятельным объектом капитального строительства. Это удалось доказать с помощью экспертизы. Оказалось, что сооружение состоит из металлического каркаса, заполонённого клеевыми стеклопакетами, а фундамент — железобетонная плита, заложенная в землю всего на 13 сантиметров, что намного меньше нормативной глубины.

Еще одна экспертиза, касающаяся пожарной безопасности, показала, что пристройка не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Поскольку мэрии не удалось доказать обратное, арбитражный суд в иске отказал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер