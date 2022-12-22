Погода в Новосибирске на Рождество 2023 будет достаточно морозной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики рассказали, какую погоду ждать на Рождество 2023 в Новосибирске. В целом январь будет холодным, но 7 января будет достаточно мягким.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют, что на неделю новогодних каникул уйдет сильная стужа, нас ждут снегопады и повышение температуры до -10…-15 ночью и до -5…-10 — днем.

Согласно прогнозам погоды сервиса Gismeteo, на Рождество в Новосибирске температура воздуха будет составлять -6 градусов днем и -14 градусов ночью, пройдет слабый снег.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает в нашем регионе 7 января облачность и холода: днем -16, а ночью -19 градусов. Похожие цифры дает и сайт «Ну и погода»: пасмурное небо, снегопады, температура -10 градусов днем и -15 ночью.

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