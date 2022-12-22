Мэр Новосибирска высказался об идее создания приложения с жалобами на снежные заносы

Мэр заявил, что обратная связь с горожанами достаточно налажена и в приложении нет необходимости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался об идее создания приложения с жалобами на снежные заносы. Он уверен, что обратная связь с горожанами достаточно налажена по разнообразным каналам и нет необходимости в создании еще одного.

— Мы работали и на портале «Наш Новосибирск». Работает такой телефон, как 051. Затем был принят ряд решений на государственном уровне. Сейчас работает система «Инцидент». У нас около десяти таких каналов обратной связи, по которым мы активно работаем. И по ним идет большой поток информации. Я, во всяком случае, каждое утро получаю справку по обращениям, где мне выдают цифры обращений прям по направлениям: кто-то по энергетике, кто-то по снегу, кто-то жалуется на медицинские услуги, кто-то на образование. Ну и так далее. На самом деле, мы достаточно плотно в этом отношении работаем. И обратная связь у нас с новосибирцами отлажена, я считаю, хорошо. Поток обращений большой, — заявил Локоть в ходе пресс-конференции в четверг, 22 декабря.

Напомним, что в Новосибирске качество уборки снега с крыш начали проверять дроны. Они уже облетели 130 домов в Ленинском районе. Мэр оценил нововведение, посчитав его полезным. Однако аналогичную идею с квадрокоптерами для проверки качества уборки улиц глава города не одобрил.

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