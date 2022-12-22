Анатолий Локоть отказался обсуждать отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался обсуждать тему возможной отмены прямых выборов на пост главы города.

— Я инициатив таких не знаю, кроме выступления губернатора, который в принципе такую возможность прокомментировал. Поэтому я тут рассуждать на эти темы сегодня не готов, — заявил мэр в ходе пресс-конференции в четверг, 22 декабря.

Напомним, что в середине декабря губернатор Андрей Травников допустил возможность отмены прямых выборов мэра города. Он заявил, что не видит к этому препятствий. Данную тему глава региона поднял после введения подобного новшества в соседнем Томске. Там прямые выборы мэра заменили конкурсом. Это значит, что жителей Томска больше не позовут голосовать за будущего градоначальника.

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