Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 8:31

Анатолий Локоть отказался обсуждать отмену прямых выборов мэра Новосибирска

Он заявил, что таких инициатив не знает
Надежда КАСЬЯНОВА
Анатолий Локоть отказался обсуждать отмену прямых выборов мэра Новосибирска.

Анатолий Локоть отказался обсуждать отмену прямых выборов мэра Новосибирска.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался обсуждать тему возможной отмены прямых выборов на пост главы города.

— Я инициатив таких не знаю, кроме выступления губернатора, который в принципе такую возможность прокомментировал. Поэтому я тут рассуждать на эти темы сегодня не готов, — заявил мэр в ходе пресс-конференции в четверг, 22 декабря.

Напомним, что в середине декабря губернатор Андрей Травников допустил возможность отмены прямых выборов мэра города. Он заявил, что не видит к этому препятствий. Данную тему глава региона поднял после введения подобного новшества в соседнем Томске. Там прямые выборы мэра заменили конкурсом. Это значит, что жителей Томска больше не позовут голосовать за будущего градоначальника.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер