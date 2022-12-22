«Пламя отрезало путь к выходу»: в Новосибирске пожарные спасли женщину из горящей квартиры

При пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирске спасли женщину из горящей квартиры, вытащив ее через балкон. Произошло ЧП днем в четверг, 22 декабря, в Кировском районе. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже советской пятиэтажки.

— Женщина не могла самостоятельно покинуть горящую квартиру — пламя стремительно распространилось внутри жилища, отрезав путь к выходу. До прибытия сотрудников пожарной охраны диспетчер гарнизона по телефону координировала ее действия. Огнеборцы установили автолестницу и по ней спасли женщину, а также жительницу с четвертого этажа, — сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Вадим Кацуба.

Эвакуация понадобилась еще трем жильцам верхних этажей. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Также во время пожара спасатели эвакуировали еще трех человек с верхних этажей пятиэтажки. Обошлось без пострадавших.

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