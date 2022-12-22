В Новосибирске пятнадцатилетние школьницы обворовали магазин на 10 тысяч рублей

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В магазинах Железнодорожного и Октябрьского районов пытались стащить дезодоранты мужчины. Оба воришки были замечены охранниками в момент, когда прятали баллончики под одеждой и немедленно задержаны. И если один мужчина оплатил стоимость товара в сумме 297 рублей и решением администрации был отпущен, то второй, отрицавший факт кражи, был передан сотрудникам полиции.

Практически одновременно, в седьмом часу вечера, желание украсть сыр возникло у мужчины в магазине на ул. Плановая и у женщины в супермаркете на ул. 25 лет Октября. И в том, и в другом случае ущерб составил около трехсот рублей. Задержанные были отпущены после того, как оплатили стоимость продукта. Отрицать свою причастность к попытке хищения они не стали.

В 17:26 в супермаркете в Октябрьском районе бойцами ГБР-78 были задержаны две пятнадцатилетние девочки. После их предыдущих визитов в магазин там регулярно обнаруживались пропажи товаров и поэтому вчера охранники следили за ними особенно внимательно. Как и предполагалось, школьницы вновь совершили хищение. В этот раз они украли пресервы с креветками стоимостью 198 рублей. На место происшествия были вызваны родители, которым предъявили видеодоказательства и счёт на общую сумму ущерба от краж - более десяти тысяч рублей. Приехавшие мамы девочек не имели при себе такой суммы, и для дальнейшего разбора ситуации была привлечена полиция.

Загадочным образом повёл себя магазинный воришка, задержанный гвардейцами вчера утром в супермаркете Заельцовского района. Мужчина был застигнут охранником в момент кражи баночки «Ягуара» стоимостью 99 рублей. Поскольку денег на оплату напитка у него с собой не оказалось, а ущерб был предотвращён, мужчину решено было отпустить. Но, видимо, искренне раскаявшись, тот проявил инициативу и заявил, что намерен оплатить товар. В подтверждение намерений мужчина оставил в магазине мобильный телефон и документ, удостоверяющий его личность. Супермаркет закрылся в 23 часа, но раскаявшийся воришка вчера так и не появился.