Новосибирцев просят проверить правильность данных полиса ОМС

Фото: Новосибирский филиал АО «Страховая компания АО «СОГАЗ-Мед»

По этой причине просим проверить данные полиса ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы «СОГАЗ-Мед» в следующих случаях:

1. Истек срок действия временного свидетельства (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи) и вы еще не забрали в «СОГАЗ-Мед» свой полис ОМС.

• Проверить готовность полиса ОМС: https://www.sogaz-med.ru/filiation/

2. Изменился документ, удостоверяющий личность. Требуется актуализация данных полиса ОМС.

• Посмотреть адреса и режим работы офисов «СОГАЗ-Мед»: https://www.sogaz-med.ru/contact-ya/

• Подать заявку на переоформление полиса ОМС: https://www.sogaz-med.ru/new_oms/

3. У вас полис ОМС старого образца, полученный до 01.05.2011. Необходимо заменить его на полис ОМС единого образца и актуализировать данные.

• Посмотреть адреса и режим работы офисов «СОГАЗ-Мед»: https://www.sogaz-med.ru/contact-ya/

• Подать заявку на оформление полиса ОМС: https://www.sogaz-med.ru/new_oms/

________________________

* Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».