Следователи и прокуроры проводят проверку после того, как автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО.

Следователи и прокуроры организовали проверки после жесткого ДТП в Искитимском районе Новосибирской области. Там 22 декабря на Чуйском тракте рейсовый автобус, перевозивший 27 детей, столкнулся с «Камазом». После чего вылетел в кювет.

– В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

В прокуратуре региона добавили, что проверят, как организатор и перевозчик соблюдали закон о безопасной перевозке детей.

После проверок в ведомствах примут решения в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что после аварии пятеро детей, 10-11 лет, попали в больницу.

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