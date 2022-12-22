Новосибирцев предупредили: с 1 декабря полис ОМС стал цифровым

Фото: Новосибирский филиал АО «Страховая компания АО «СОГАЗ-Мед»

Компания «СОГАЗ-Мед» информирует: с 1 декабря 2022 года полис ОМС стал цифровым*. Новая форма документа представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер полиса ОМС, штрихкод полиса, контакты страховой компании.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ФОРМЫ ПОЛИСА ОМС?

1. Ранее гражданам необходимо было дважды посещать офис компании - в день подачи заявления на оформление полиса и в день его получения через 45 рабочих дней. C 1 декабря достаточно посетить офис один раз - готовая выписка со штрихкодом полиса ОМС придет на электронную почту, указанную в заявлении. Если электронной почты нет, то получить выписку можно будет при повторном посещении любого удобного офиса компании (независимо от первоначального места обращения).

2. Заявление о выборе (замене) страховой компании и о включении в единый регистр застрахованных лиц можно подать в том числе на Едином портале «Госуслуги»**, где информацию о полисе ОМС возможно самостоятельно распечатать из своего личного кабинета.

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДПОМОЩЬ С 1 ДЕКАБРЯ?

При обращении за медицинской помощью в течение переходного периода, за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи, застрахованные обязаны предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении).

Дополнительно для удобства застрахованных компания «СОГАЗ-Мед» реализовала в мобильном приложении «СОГАЗ-Мед: полис ОМС, медицина» раздел с данными о полисе и штрихкодом полиса ОМС, с помощью которого можно записаться к врачу, в том числе с помощью инфоматов в поликлинике. Таким образом застрахованные в компании экономят свое время, всегда имея данные полиса ОМС под рукой.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

1. Ранее выданные полисы ОМС с актуальной информацией о застрахованном продолжают свое действие, менять их не нужно.

2. Если вы оформляли полис ОМС до 1 декабря и срок действия временного свидетельства уже истек (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи), не забудьте забрать свой полис ОМС в страховой компании.

Проверить готовность полиса ОМС в «СОГАЗ-Мед»

3. Если у вас полис старого образца, полученный до 01.05.2011, или вы не сообщили в свою страховую компанию об изменении персональных данных, например о смене фамилии, адреса проживания, номера телефона, электронной почты - обратитесь в офис страховой компании для предоставления данных, чтобы беспрепятственно получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории РФ.

Посмотреть адреса и режим работы офисов «СОГАЗ-Мед»

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* Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

** Информацию о работе сервиса в вашем регионе необходимо уточнить на портале «Госуслуги».