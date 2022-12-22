Новый парк «Арена» возле ЛДС в Новосибирске откроют 27 декабря

В Новосибирске парк Арена откроют 27 декабря. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

Стало известно, когда украшенный к Новому году парк «Арена» возле строек нового ЛДС и станции метро «Спортивная» откроют для гостей. В пресс-центре мэрии КП-Новосибирск уточнили, что парк примет первых посетителей уже во вторник, 27 декабря.

Мэр Новосибирска на часе прессы объяснил, что добраться до парка можно будет по дороге, при строительстве которой были обнаружены нарушения. Несмотря на возбужденное против подрядчика уголовное дело, дорога используется уже давно, и выглядит довольно крепкой. Однако она еще не введена в эксплуатацию.

– Есть такая формулировка «временное использование». Весь ЛДС – миллионы тонн – перевезен по этой дороге. Временное движение по ней организовано. Светофоры на переходах скоро заработают, – сообщил Анатолий Локоть.

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