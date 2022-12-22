Жительница Новосибирска сфотографировала снежные рулоны на Алтае

Жительница Новосибирска сняла на Алтае снежные рулоны. Фото: Горсайт / А. Сеулекова.

Жительница Новосибирска сфотографировала рулоны снежного покрова на Алтае. Об этом сообщает Горсайт.

Сильный ветер скатал слегка застывшую поверхность снежного покрова в рулет при температуре около нуля. При этом такое явление «самолепки» снеговика возможно только на наклонной поверхности.

В Новосибирске уже несколько дней идут сильные снегопады, поэтому велика вероятность, что ветер и тут захочет скатить свежий снег с горки.

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