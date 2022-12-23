Сержант из Новосибирской области вывел 40 детей из-под бомбежки в украинской деревне

Сибиряк вывел группу детей из-под бомбежки. Фото: Предоставлено газетой "Сельский труженик" Здвинского района

Старший сержант из Новосибирской области Павел Черненко получил медаль «За отвагу!» после спасения детей в зоне СВО. Во время подвига выполнял боевую задачу на Черниговском направлении:

- По словам Павла, во время его нахождения в пункте временной дислокации, вражеские вертолеты начали бомбить деревню Старый Робск. Срочно начался сбор группы для эвакуации детей. Павел вызвался добровольцем. Благодаря оперативным и слаженным действиям бойцов вывезти в безопасное место удалось около сорока детей, – сообщила газета Здвинского района «Сельский труженик».

Павел Черненко родился в селе Старогорносталево Здвинского района Новосибирской области, окончил Здвинский межрайонный аграрный лицей по специальности повар. После срочной службы сибиряк остался в армии. Вот уже девять лет он служит по контракту.

- Сейчас Павел находится на передовой, обучается военным знаниям. Жители села Старогорносталево гордятся своим земляком. Ждут его живым и здоровым, - написали в газете «Сельский труженик».

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