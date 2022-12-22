Рейс из Узбекистана в Новосибирск прибыл с задержкой в 3 дня

В Новосибирск прилетели самолеты из Узбекистана с большой задержкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет с пассажирами из Узбекистана прибыл в Новосибирск с трехдневной задержкой. Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте новосибирского аэропорта.

Рейс S7 5568 из Намангана в Новосибирск задержали на 3 дня. Самолет должен был прилететь 19 декабря, а сел в Толмачево лишь в четверг, 22 декабря. Рейс S7 5572 тоже задержали, самолет прилетел позже на 9 с половиной часов.

Как сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports, причиной первой трехдневной задержки стали туманы и плохая видимость. Рейс перенесли до улучшения погодных условий.

В пресс-службе аэропорта Толмачево КП-Новосибирск подтвердили, что рейсы задержали из-за непогоды в Намангане.

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