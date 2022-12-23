Опять ударят морозы: в Новосибирске похолодает до -21 градуса

В Новосибирск снова пришла волна холода.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Новосибирске на 23 декабря 2022 года переменится. Комфортная температура со снегом сменятся на морозы ниже -20.
— Температура ночью достигнет -22…-24 градусов, в пригороде до -27, днем — -19…-21. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Подует южный ветер со скоростью до 6-11 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -29…-34, при облачности -22…-27, днем -16…-21.
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