Крупный производитель малярной продукции увеличил производительность и зарплаты

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На предприятии оптимизировали процесс производства валиков. Это продукция, с которой компания впервые вышла на рынок, и которая занимает значительную долю в выручке – больше 35%. За полгода специалисты предприятия и Регионального центра компетенций увеличили выработку в смену на 80% – один сотрудник стал изготавливать более 170 валиков в час, и на 20% сократили запасы в потоке.

На предприятии оптимизировали маршрут движения продукции и сотрудников по потоку: убрали часть мест хранения и переставили оборудование, что позволило освободить более 120 квадратных метров в цехе.

На гибочном станке внедрили инструмент бережливого производства SMED и сократили время на переналадку оборудования практически на 60% за счет установки болтов и гаек одного размера, использования универсального гаечного ключа и пневматического гайковерта. Также удалось сэкономить время, убрав из процесса производства обработку ролика: его подрезку и зачистку. Эксперименты показали, что эта операция избыточная и ее можно исключить, качество продукции при этом не изменилось.

– Проект показал, что мы можем работать лучше, качественнее, быстрее и поднять производительность приблизительно на 40%. Раньше в пиковые периоды мы набирали персонал, а теперь справляемся без дополнительных людей и даже высвободили нескольких сотрудников с определенных операций, перераспределив обязанности. Также благодаря увеличению выработки вырос доход работников: зарплата у них сдельная и увеличилась примерно на 15%, – говорит заместитель генерального директора ООО «Намерение» Петр Наумов.