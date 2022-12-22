В Новосибирской области разыскивают трех без вести пропавших мужчин. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирской области ищут трех без вести пропавших мужчин. Все они из рабочего поселка Колывань. Однако исчезли мужчины в разное время. Родственникам о их местонахождении ничего не известно.

– Стариков Сергей Сергеевич ушел из дома в рабочем поселке Колывань в феврале 2022 года и больше не вернулся. Плотников Анатолий Александрович, 05.01.1961 г.р., в июне 2022 года уехал в Новосибирск и перестал выходить на связь. А Калугин Сергей Викторович, 26.08.1970 г.р. в 2017 году уехал и Колывани в Новосибирск и исчез, – уточнили подробности в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции просят всех, кто знает что-то о местонахождении мужчин, сообщить об этом по номерам: 8 (996) 376-37-36, 8(961)875-78-91.

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