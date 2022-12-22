Разработанный новосибирскими учеными летающий автомобиль планируют построить к 2027 году

В Новосибирске появится первый летающий автомобиль через 5 лет. Фото: Фонд перспективных исследований.

Первый циклолет, изобретенный новосибирскими учеными, полетит в 2027 году. О такой возможности сообщил ТАСС заместитель председателя президиума СО РАН, академик РАН Дмитрий Маркович.

Полноразмерный летающий автомобиль изготовят на заводе беспилотников. Он менее шумный, чем легковые машины, маневренный, а также может садиться почти на любых поверхностях. Аппарат будет летать на бензине, керосине или электричестве.

Создание машины будущего планируют начать в первых месяцах 2023 года. Проект займет от 3,5 до 4 лет.

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