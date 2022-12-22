В Новосибирске 22 декабря начался самый короткий световой день в году

В Новосибирске начался день зимнего солнцестояния. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 22 декабря, в Новосибирске начался день зимнего солнцестояния. Солнце взошло в 09:51, и зайдет за горизонт в 17:01.

Самая длинная ночь в 2022 году продлится 16 часов и 50 минут. При этом температура за ночь резко снизится до – 24, а в области до – 34 градусов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о славянских традициях в день зимнего солнцеворота, а астролог дала советы, как провести этот мистический день с пользой.

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